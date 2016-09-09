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大熊貓數量上升 復育員化身「熊貓人」進行野放訓練

國際自然保護聯盟日前宣布大熊貓脫離瀕危名單，圖為復育員進行野放訓練。（擷取自《新華網》）

2016-09-09  14:55

〔即時新聞／綜合報導〕國際自然保護聯盟（IUCN）日前宣布原本被列為瀕危物種的大熊貓數量上升，「降級」成易危物種，人工繁育大熊貓的野放訓練更受外界矚目。中國大熊貓保護研究中心的野化訓練基地就以「熊貓人」的裝扮，來引導圈養的熊貓一步步走向野外。

根據中國《新華網》報導，中國大熊貓保護研究中心首創了大熊貓幼體與人類的偽裝隔離法，用的就是這套「熊貓裝」，工作人員以黑白相間的衣褲及熊貓頭套來偽裝成大熊貓，避免幼獸對人類及人工飼養環境產生依賴。據悉，在野化訓練第一階段，將進行爬樹、覓食、找尋棲地等基本的生存本領。

根據世界自然保護聯盟的報告，截至2013年年底，中國野生大熊貓有1864隻，較最低時的1114隻增加了750隻。但專家仍呼籲，不要因為大熊貓的瀕危程度下降，便減少保護的措施，以免過去20年復育的努力付諸流水。

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  • 工作人員化身「熊貓人」將可避免幼獸對人類及人工飼養環境產生依賴，有利野放動作的進行。（擷取自《新華網》）

    工作人員化身「熊貓人」將可避免幼獸對人類及人工飼養環境產生依賴，有利野放動作的進行。（擷取自《新華網》）

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