北韓今早5.3地震 官媒證實核子試驗「成功」

北韓證實，今天上午進行第5次核試。（美聯社）

2016-09-09 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今天上午於台灣時間8時30分左右發生芮氏規模5.3地震，深度0公里，被外界研判很可能是北韓進行核試所引發的「人工地震」。北韓中央電視台稍早新聞報導證實，今天實施第5次核子試驗「成功」。

綜合外媒報導，北韓今天發生5.3地震，被外界認為是進行第5次核試，此次地震威力被分析可能相當於20到30千噸試爆當量，為北韓自2006年首度核試至今以來，試爆當量最大的一次。

北韓中央電視台當家主播李春姬稍早報導，北韓當局為了測試新核彈頭的威力，在北韓北部進行核武試驗，並強調試驗結果「成功」。

北韓過去已多次進行核子試驗，上一次進行核試為今年1月6日，北韓當局自稱首度「成功」測試氫彈。