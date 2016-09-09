海昏侯墓出土論語竹簡 疑亡佚1800年的版本

《論語》在古代有三個版本：《古論》、《魯論》和《齊論》，今天看到的《論語》以《魯論》為主，至於《齊論》則早已亡佚。（資料照，記者劉信德攝）

2016-09-09 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕考古學家近日在中國江西南昌，西漢海昏侯劉賀的墓中，發現竹簡《論語·知道》篇，如果證實《知道》確實屬於失傳的論語版本《齊論》，將會震撼整個學術界。

《論語》在古代有三個版本：《古論》、《魯論》和《齊論》，今日通行的《論語》版本，是西漢末年時，漢成帝帝師張禹以《魯論》和《古論》編纂而成的版本為主，《齊論》、《古論》不久亡佚，《齊論》與現傳《論語》的最大區別，是多了《知道》、《問王》兩篇。

據中國江西網報導，近日在南昌西漢海昏侯劉賀墓中，發現有竹簡《論語·知道》篇，專家認為，這個《知道》篇，很可能屬於《論語》的《齊論》版本，如果真正解讀出來，這竹簡就是失​​傳1800年的《齊論》，對整個學術界來說，將是一個非常重大的發現。

海昏為豫章郡縣名，在西漢封爵位，第一代海昏侯為故昌邑王、漢廢帝劉賀，共傳4代；據了解，海昏侯劉賀墓目前已經出土了1萬多件文物，竹簡有5千多枚，其中已發現的有《論語》、《史記》、《醫經》、《孝經》、《醫書》以及築墓的賦等。