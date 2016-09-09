日本人無極限！ 繼蟬殼哥吉拉後 又出現雞骨王者基多拉

日本巧手神人，利用炸雞骨頭，拼成《哥吉拉》系列電影中被稱為「哥吉拉最大的對手」的經典三頭怪獸「王者基多拉」。（圖擷取自「骨オヤジ×コダック」Twitter）

2016-09-09 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕炸雞吃完後剩下的骨頭該怎麼辦？大多數的人都把這些骨頭當廚餘處理，但有一位日本神人，把這些炸雞骨頭，拼出一隻在哥吉拉系列電影中的經典角色「王者基多拉」（キングギドラ），超狂行徑讓網友都跪了。

一名Titter的網友「honeoyaji」，是為骨骼愛好者，喜歡收藏各種動物骨骼，或是運用動物骨骼，組成各種有趣的標本，而他最新作品，就是利用13桶炸雞桶，超過100塊的炸雞骨頭，拼成《哥吉拉》系列電影中被稱為「哥吉拉最大的對手」的經典三頭怪獸「王者基多拉」，照片一PO上網，立刻吸引許多網友轉發。

作者表示說明，要完整取出骨頭，得先戴手套，把肉與骨頭分開，然後把這些骨頭丟進水裡煮沸，之後拿去曬乾再開始動手組裝，至於雞肉，則是親戚朋友一起吃掉了，強調這隻「王者基多拉」身上的骨骼，全都是來自這些炸雞桶。

網友紛紛大讚作者：「太佩服了」、「速食店有新的企劃了」、「你是死靈法師吧」、「為什麼要浪費才能呢」？