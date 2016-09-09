Note 7被警告勿帶上飛機 三星：可申請備用機

Note 7屢傳爆炸起火事件，美國聯邦航空管理局（FAA）更下令禁旅客將Note 7帶上飛機。（圖擷自blogofmobile）

2016-09-09 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕三星（Samsung）2016下半年推出的Galaxy Note 7近來屢傳爆炸起火案，讓三星不得不停售並緊急召回。考量安全因素，美國聯邦航空管理局（FAA）更下令禁旅客將Note 7帶上飛機。對此，台灣三星表示，將加快換機速度，若消費者有疑慮，也可利用三星的備用機方案。

Note 7推出後雖然好評不斷，但近來全球傳出至少30起Note 7爆炸起火案，三星日前已宣布，停售並召回Note 7，且針對全球Note 7用戶提供更換新機的服務，台灣三星預計9月中旬起陸續提供全新Note 7無條件換機服務。

擔憂Note 7造成飛航安全問題，美國聯邦航空管理局（FAA）宣布禁止旅客使用與托運Note 7手機，澳洲則有3家航空業者禁止乘客在飛航途中使用或充電Note 7這款手機。

對此，台灣三星表示，將加速換機速度。事實上，手機在不開機狀態下是安全的，但消費者若有疑慮可利用三星的備用機方案。

Note 7備用機即日起至10月30日止可開放申請，建議消費者先行備份個人資料，另務必帶著原購買的Galaxy Note 7至指定地點，申請備用機服務。