| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯雙殺 新台幣中午暫收31.381元 直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 國際

Note 7被警告勿帶上飛機 三星：可申請備用機

Note 7屢傳爆炸起火事件，美國聯邦航空管理局（FAA）更下令禁旅客將Note 7帶上飛機。（圖擷自blogofmobile）

2016-09-09  11:58

〔即時新聞／綜合報導〕三星（Samsung）2016下半年推出的Galaxy Note 7近來屢傳爆炸起火案，讓三星不得不停售並緊急召回。考量安全因素，美國聯邦航空管理局（FAA）更下令禁旅客將Note 7帶上飛機。對此，台灣三星表示，將加快換機速度，若消費者有疑慮，也可利用三星的備用機方案。

Note 7推出後雖然好評不斷，但近來全球傳出至少30起Note 7爆炸起火案，三星日前已宣布，停售並召回Note 7，且針對全球Note 7用戶提供更換新機的服務，台灣三星預計9月中旬起陸續提供全新Note 7無條件換機服務。

擔憂Note 7造成飛航安全問題，美國聯邦航空管理局（FAA）宣布禁止旅客使用與托運Note 7手機，澳洲則有3家航空業者禁止乘客在飛航途中使用或充電Note 7這款手機。

對此，台灣三星表示，將加速換機速度。事實上，手機在不開機狀態下是安全的，但消費者若有疑慮可利用三星的備用機方案。

Note 7備用機即日起至10月30日止可開放申請，建議消費者先行備份個人資料，另務必帶著原購買的Galaxy Note 7至指定地點，申請備用機服務。

廣告
  • 美國發生Note 7放車上充電結果爆炸燒毀整台吉普車事件。（圖擷自FOXNEWS）

    美國發生Note 7放車上充電結果爆炸燒毀整台吉普車事件。（圖擷自FOXNEWS）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： GALAXY Note 7 Note 7 Samsung 三星 三星Note7 爆炸
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：Note 7被警告勿帶上飛機 三星：可申請備用機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.