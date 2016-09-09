我們男人性能力弱… 埃及議員要女性行「割禮」滅火

埃及的國會議員要求女性行割禮「滅火」。（圖取自每日郵報）

2016-09-09 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕男人性能力太弱，卻要女性降低性慾，這樣的言論出自埃及的國會議員，他要求女性行割禮「滅火」。

《每日郵報》報導，埃及於2008年禁止對女性行割禮，上個月埃及政府更希望加重實行割禮者的刑期。割禮在埃及的農村地區仍不難見到，有些女性的外陰部被完全或部分切除，目的是為了控制女性的性行為，穆斯林或是基督徒都會進行這種行為。

報導指出，雖然政策方向是廢除割禮，但埃及國會議員阿吉納（Elhamy Agina）語出驚人表示，從壯陽藥物可以看出本國男人的性能力低落，無法滿足女人，因此女性必須行割禮降低性慾。