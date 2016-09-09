塵封80年 《大亨小傳》作者最後作品明年出版

2016-09-09 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國名作家費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）最後一本從未出版的短篇小說集《我會為你而死》（I'd Die for You），塵封80年後，終於將於明年出版問世。

綜合外媒報導，2017年4月將出版的《我會為你而死》，是費茲傑羅於1930年代完成的著作，但由於內容備受時人爭議，無法通過審查制度，當時也沒有出版社願意出版。即使貧窮潦倒，費茲傑羅生前也不願意配合出版社要求修改內容，寧願讓這些作品埋沒。

費茲傑羅一生短暫而悲慘，他長期酗酒、又得照顧長年患有精神病的妻子，1940年病逝，年僅44歲。許多作品都是在他過世後才開始暢銷，不少作品更納入學校教材。

費滋傑羅的作品中，以《大亨小傳》（Great Gatsby）最為知名，曾5度被改編為電影。此作描述1920年代美國人在歌舞昇平中充斥空虛、享樂、矛盾的精神與思想，堪稱美國社會縮影的經典代表。