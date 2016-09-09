| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯雙殺 新台幣中午暫收31.381元 直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 國際

塵封80年 《大亨小傳》作者最後作品明年出版

2016-09-09  10:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國名作家費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）最後一本從未出版的短篇小說集《我會為你而死》（I'd Die for You），塵封80年後，終於將於明年出版問世。

綜合外媒報導，2017年4月將出版的《我會為你而死》，是費茲傑羅於1930年代完成的著作，但由於內容備受時人爭議，無法通過審查制度，當時也沒有出版社願意出版。即使貧窮潦倒，費茲傑羅生前也不願意配合出版社要求修改內容，寧願讓這些作品埋沒。

費茲傑羅一生短暫而悲慘，他長期酗酒、又得照顧長年患有精神病的妻子，1940年病逝，年僅44歲。許多作品都是在他過世後才開始暢銷，不少作品更納入學校教材。

費滋傑羅的作品中，以《大亨小傳》（Great Gatsby）最為知名，曾5度被改編為電影。此作描述1920年代美國人在歌舞昇平中充斥空虛、享樂、矛盾的精神與思想，堪稱美國社會縮影的經典代表。

廣告
  • 美國已故名作家費茲傑羅。（圖片擷取自網路）

    美國已故名作家費茲傑羅。（圖片擷取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 作家 出版 名著 大亨小傳 短篇小說 美國 著作
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：塵封80年 《大亨小傳》作者最後作品明年出版


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.