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印度女學生發燒就醫 卻遭醫生與員工強暴

印度一名女學生因發燒就醫，卻遭到醫生與醫院員工趁機性侵。（示意圖）

2016-09-09  10:16

〔即時新聞／綜合報導〕印度又傳性侵事件，一名女學生日前發高燒，在帕茲市（Bhat）的一家醫院求診，卻遭到一名醫生及病房員工趁機性侵，這兩人已被逮捕。

根據印度媒體報導，一名22歲女學生於上月22日，因發高燒到帕茲市的一家醫院掛號，被診斷為感染登革熱，因她的病情轉趨嚴重，需留院治療，她因藥物及生病的緣故，在病床上虛弱無力時，卻意識到被人猥褻及性侵，出院後女學生向父親控訴被人強姦，父親報警後，警方循線逮捕兩名嫌犯。

被警方帶走調查的兩名嫌犯，分別是該家醫院的醫生及病房員工，院方表示，會提供監視攝影機，協助警方調查。

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