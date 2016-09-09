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嚇死人！又傳Note 7爆炸 整輛吉普車燒起來

美國傳出三星爆炸引起火燒車的嚴重事件。（圖取自福斯電視）

2016-09-09  10:11

〔即時新聞／綜合報導〕三星Galaxy Note 7在全球已有多起充電爆炸案例，沒想到在美國更傳出三星手機爆炸引火燒車的嚴重事故，畫面看起來相當怵目驚心。

美國《福斯》新聞報導，美國佛羅里達州聖彼得堡一戶家庭日前到市集，男子奈生（Nathan Dornacher）準備為小女兒購買書桌，當時他將手機放在吉普車上充電，逛沒多久女兒累了，便叫女兒要回車上休息，不料此時遠遠就看到車子燒起來！

三星發言人對此表示，他們將會竭盡所能協助奈生，也會還他一支新的手機，三星強調「永遠將消費者的安全放在第一。」

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  • 吉普車幾乎全毀。（圖取自福斯電視）

    吉普車幾乎全毀。（圖取自福斯電視）

  • 照片看起來相當怵目驚心。（圖取自福斯電視）

    照片看起來相當怵目驚心。（圖取自福斯電視）

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