北韓今早規模5.3強震 南韓：試核造成「人工地震」
2016-09-09 09:23
〔即時新聞／綜合報導〕據《韓聯社》報導，北韓於當地時間9日早上9時許發生強震，美國地質調查局測定為規模5.3，南韓氣象廳研判很可能是北韓進行核試驗引起的「人工地震」。
美國地質調查局表示，這次地震位於北韓東北部，規模為5.3，就在豐溪里核試驗場附近。
報導提及，據了解，北韓今天迎接68週年國慶，因此很有可能施行第5次核試驗，消息人士指出，從發生地點及強度來看，這次地震很有可能是施行核試驗導致。
歐洲地中海地震中心及美國地質調查局的測定結果似乎也符合這個推論，由於兩個單位測出來的震源深度分別為2公里及0公里，均屬極淺層地震，非常有可能是人為造成的地震。
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