最狂地方媽媽！先嫁給兒子、又嫁給女兒…

美國一名43歲的婦人帕特里夏與女兒米斯蒂結婚。（圖片取自每日郵報）

2016-09-09 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕媽媽與兒子結婚，之後再與女兒結婚？這樣詭異的事件發生在美國的奧克拉荷馬州，如今這名媽媽恐將面臨10年徒刑。

《每日郵報》報導，兒童福利部門的調查員發現，43歲的帕特里夏（Patricia Ann Spann）在今年與25歲的女兒米絲蒂（Misty Velvet Dawn Spann）結婚，兩人遭到逮捕，意外的是，警方深入調查後，發現帕特里夏在2008年就曾與兒子小斯潘（Jody Spann Jr.）結婚，後來兒子以亂倫為由宣告婚姻無效。

報導指出，帕特里夏否認自己亂倫，表示她的3名子女都是由他們的祖母撫養，且自己的名字也不在他們的出生登記證明書。對於跟兒子結婚，帕特里夏說，是為了協助他逃避兵役，至於女兒，則是兩人一拍即合。對於這一系列詭異發展，帕特里夏另一名兒子斯潘（Cody Spann），指控母親操縱自己的子女與她結婚。根據奧克拉荷馬法律，亂倫可能面臨10年的監禁。