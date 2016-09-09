美總統候選人竟然不知阿勒坡 媒體傻眼
2016-09-09 00:54
〔中央社〕美國自由黨總統候選人強生今天在美國電視新聞節目被問到敘利亞內戰主要前線城市阿勒坡（Aleppo）時，竟然反問稱「阿勒坡是什麼」，讓在場媒體人對強生的無知瞠目結舌。
媒體記者巴尼克（Mike Barnicle）在微軟國家廣播公司（MSNBC）節目詢問自由黨候選人強生（Gary Johnson），如果當選總統，他打算如何處理阿勒坡危機，強生竟然反問道「阿勒坡是什麼」，對強生的無知難以置信的巴尼克回問說，「您是在開玩笑吧」。
巴尼克接著向強生解釋說，「阿勒坡位於敘利亞，它是難民危機的核心地點」。強生接口說，「OK，知道！知道了！關於敘利亞問題，我不認為那是一團糟。」
強生又說：「我認為，我們處理敘利亞問題的唯一方法是與俄羅斯攜手，訴諸外交途徑解決。」
阿勒坡一度是敘利亞的經濟火車頭，自2011年3月爆發內戰以來，阿勒坡飽受戰亂蹂躪。
強生曾擔任新墨西哥州兩任州長，華盛頓郵報和調查猴子（Survey Monkey）7日公布的民調顯示，強生在全美各州的平均支持率達13%。
在強生上述發言後，#WhatIsAleppo隨即成為推特（Twitter）的熱門標籤。部分社群媒體使用者表達失望，紛紛張貼敘利亞境內慘狀的照片，並留言表示「這就是阿勒坡」。
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