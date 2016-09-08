遭里約帕運禁賽 俄羅斯自辦比賽互別苗頭

俄羅斯因禁藥問題全遭禁賽，當局決定自辦比賽與里約帕運互別苗頭，連獎勵也比照帕運規格。（圖取自《RT》）

2016-09-08 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約帕運8日開幕，本屆殘奧會共有4300人參賽，為歷來最多，但俄羅斯卻因禁藥問題全遭禁賽，莫斯科當局決定自辦比賽與里約帕運互別苗頭，連獎勵也比照帕運規格。

俄羅斯《RT》報導，因禁藥問題，俄羅斯大部分選手被禁止參加里約奧運，8日開幕的帕運則全部被禁止參賽，2018年南韓平昌冬季殘奧也被禁賽。

無緣里約帕運的俄羅斯決定於莫斯科舉行全俄殘疾人運動會，開幕日不僅與里約帕運同日，運動員進場也比照帕運，只是隊伍由國家分類改為以運動類別區分。運動會將持續到9月10日。

另外，雖然俄羅斯被禁止參加里約奧運，但在8日的開幕式上，有白俄羅斯選手帶著俄羅斯國旗進場，抗議俄國遭禁賽，該面國旗最後被沒收。