變性人成功產子 哺乳畫面感動無數人
2016-09-08 23:20
〔即時新聞／綜合報導〕變性人成功受孕再添一例！來自美國的艾文（Evan）今年33歲，出生時他的性別是女性，但在16年前決定進行變性治療，不過這並沒有讓他打消生小孩的念頭。
《時代》雜誌報導，艾文19歲接受一系列的變性治療後，他的身體開始有了轉變，逐漸出現男性特徵，儘管如此，他還是將自己的卵巢、子宮以及乳房留下，希望自己能懷胎生子，並親自替小孩哺乳。
3年前，艾文與女友遇見了醫生考瓦里克（Ania Kowalik），並且在他的幫助下嘗試懷孕。過程中，艾文必須停止服用雄性荷爾蒙，並改服其他藥物克服黃體素不足的問題。接著，艾文也在心理方面受到嚴峻的挑戰，因為停止服用雄性荷爾蒙，使他的女性特徵重新出現，這也讓他出現身分認同混亂，因此憂鬱低落。
不過辛苦總算是值得了！因為在去年春天，艾文終於成功產下一名男嬰，並親自替他哺乳，這一幕感動了許多人。
但也有人好奇，如果生完小孩會不會讓自己變得不像男人，艾文則告訴大家「我永遠是艾文，我永遠都有這些部分，但我就是我，我依然是個男人」，他也決定在小孩斷奶後，重新施打睪固酮，讓他的鬍子再長回來。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 樂陞案 許金龍列被告當庭痛哭
- 「領18％心不安」 板橋新埔國中退休師放棄優存
- 北市校務評鑑改量化評分 教師批走回頭路
- 性侵孫女22次 狼祖父重判10年
- 學生因他改變 周成翰獲教部傑出導師
- 攔河堰環境敏感度升級 集集反彈
- 自由廣場》香港選舉對台灣青年的啟示
- 《一把青》金鐘入圍大贏家 楊謹華吳慷仁曝心得
- 瞬間強降雨 氣象中心︰恐延續到下週
- 穿警服嫖妓 24歲菜鳥警被活逮
- 獨家》故宮前院長馮明珠 更改赴中年限公文曝光
- 跆拳兄妹奪銅金 清潔員父苦栽培
- 《冷眼集》台灣人愛死了這個制度
- 基本工資今審議 ７大工商團體 至少５大缺席
- 《甘味》再出奇招 魚酥遺書傻傻分不清楚
- 這張「被鹿鄙視」的照片 讓網友登上外媒
- 台絃前進歐洲 用琴弦為台灣發聲
- 正港暖警超感人！幫迷路失智婦吹頭髮
- 旅遊業者912上街 觀光局打臉：產值比去年多200億
- 澳洲Q2經濟成長3%
- 同爸媽不同姓 哥叫陳曾、弟叫曾陳
- 逾2萬公幼娃娃 天天吃有機菜
- 陳冠宇中繼1局無失分 錯失勝投
- 詹詠然「強心臟」 連3年混雙殺進4強
- 與媒體互動、關懷學生電話... 北市全列校務評鑑
- 記錄早產女兒成長 畫家爸爸開展
- 多年好友升格戀人 李多海認愛SE7EN
- 大巨蛋停工1年 遠雄進場6項施作
- 自製蜂蜜水喝 婆羅洲人猿好聰明
- 惱人「酒糟肌」 臉頰紅潤不代表氣色好
- 公視金鐘入圍70項 海放國內電視台
- 曾之喬入圍金鐘很冷靜 邱澤：我媽叫我平常心
- 《一例一休》企業要雙贏 勞團籲只訂大方向
- 中職Live》桃猿失誤頻頻 羅力8局好投鎖定勝利
- 就是愛挑戰 彭于晏張鈞甯再為運動品牌代言
- 台鐵內灣線居民 爭取不改點
- 八里文旦柚評鑑 周清章奪雙冠
- 揪弱勢開烤肉趴 斗六臉友送愛
- 大巨蛋復工續建 還要闖三關
- 「聯合國愛心媽媽」詐百萬 判2年半
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：變性人成功產子 哺乳畫面感動無數人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分