變性人成功產子 哺乳畫面感動無數人

2016-09-08 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕變性人成功受孕再添一例！來自美國的艾文（Evan）今年33歲，出生時他的性別是女性，但在16年前決定進行變性治療，不過這並沒有讓他打消生小孩的念頭。

《時代》雜誌報導，艾文19歲接受一系列的變性治療後，他的身體開始有了轉變，逐漸出現男性特徵，儘管如此，他還是將自己的卵巢、子宮以及乳房留下，希望自己能懷胎生子，並親自替小孩哺乳。

3年前，艾文與女友遇見了醫生考瓦里克（Ania Kowalik），並且在他的幫助下嘗試懷孕。過程中，艾文必須停止服用雄性荷爾蒙，並改服其他藥物克服黃體素不足的問題。接著，艾文也在心理方面受到嚴峻的挑戰，因為停止服用雄性荷爾蒙，使他的女性特徵重新出現，這也讓他出現身分認同混亂，因此憂鬱低落。

不過辛苦總算是值得了！因為在去年春天，艾文終於成功產下一名男嬰，並親自替他哺乳，這一幕感動了許多人。

但也有人好奇，如果生完小孩會不會讓自己變得不像男人，艾文則告訴大家「我永遠是艾文，我永遠都有這些部分，但我就是我，我依然是個男人」，他也決定在小孩斷奶後，重新施打睪固酮，讓他的鬍子再長回來。