| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
雨勢趨緩 蘇花公路22:30恢復通車 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 國際

「不嫁就潑硫酸」 印度男子被判死刑

2016-09-08  22:05

〔編譯茅毅／綜合報導〕印度一個法院8日判1名男子死刑，其罪行為3年前朝女鄰居潑硫酸，造成女鄰居傷重不治，只因死者拒絕嫁他。

在新德里2012年發生一起1名年輕女性在行駛中的公車上遭輪暴致死後，印度政府頒布峻法以遏止針對婦女的犯罪，8日的死刑宣判係以硫酸攻擊女性而被判死刑的首例。

廣告
  • 圖為慘遭硫酸攻擊而嚴重毀容的受害者2014年12月16日在印度新德里參加1場燭光祈禱晚會的檔案照，該晚會旨在紀念一起女學生在公車上遭輪暴致死案2周年。（美聯社）

    圖為慘遭硫酸攻擊而嚴重毀容的受害者2014年12月16日在印度新德里參加1場燭光祈禱晚會的檔案照，該晚會旨在紀念一起女學生在公車上遭輪暴致死案2周年。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 印度 死刑 男子 硫酸 鄰居
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：「不嫁就潑硫酸」 印度男子被判死刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.