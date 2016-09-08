「不嫁就潑硫酸」 印度男子被判死刑

2016-09-08 22:05

〔編譯茅毅／綜合報導〕印度一個法院8日判1名男子死刑，其罪行為3年前朝女鄰居潑硫酸，造成女鄰居傷重不治，只因死者拒絕嫁他。

在新德里2012年發生一起1名年輕女性在行駛中的公車上遭輪暴致死後，印度政府頒布峻法以遏止針對婦女的犯罪，8日的死刑宣判係以硫酸攻擊女性而被判死刑的首例。