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開新幹線雙腳高放駕駛台 日本司機稱：腳很累

網路近日流傳一張照片，是一名駕駛日本新幹線的司機在列車行駛期間將雙腳抬高放置在駕駛台上，引發外界議論。（圖擷自twitter）

2016-09-08  22:52

〔即時新聞／綜合報導〕網路近日流傳一張圖片，一名駕駛日本新幹線的司機被踢爆，竟在列車行駛期間將雙腳抬高放置在駕駛台上，引發外界議論，鐵道公司則表示，該名司機稱腳很累，但也將針對司機「極度不妥」的行為做出懲處。

綜合媒體報導，一名29歲的東海道新幹線司機於6日下午駕駛列車期間，竟將雙腳抬高放置於駕駛台上，在網路流傳的一張照片也讓該名司機飽受批評。

相關報導提到，當時列車正以時速200公里高速行駛，且車上載有320名乘客，但據鐵道公司表示，司機聲稱腳很累才會把腿放到駕駛台上，鐵道公司也承諾將嚴正處理，對這名司機進行懲處。

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