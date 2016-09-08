英出資與法合作 蓋城牆擋難民

英法協議的築牆案9月開工，英國出資近8千萬台幣，沿著加萊港建一面4公尺高、1公里長的加萊長城（Great Wall of Calais），預定今年底前落成。（圖擷自路透）

2016-09-08 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府在7日宣布將花費190萬英鎊（約台幣8千萬），與法國合作在鄰近英法海底隧道（Channel Tunnel）的加萊港（Calais）修築城牆，目的是防止難民利用爬上卡車進行偷渡。

綜合報導指出，英法協議的築牆案9月開工，斥資近8千萬台幣，沿著加萊港（Calais）引道興建一面4公尺高、1公里長的加萊長城（Great Wall of Calais），預定今年底前落成。

此項決議引來「英國公民」（Citizens UK）人權組織痛批，與其花大把鈔票築牆，不如把築牆的經費拿去安置難民營的兒童。

面對外界批評聲浪，英國內政部長安珀·路德（Amber Rudd）出面說明花錢築牆防移民偷渡的決定，「我們以經費支持法國的行動，因為這也關乎英國的利益與安全。至於法國要怎麼建設障礙物以防止偷渡，則取決於他們的實際評估。」但英國綠黨議員魯卡斯（Caroline Lucas）似乎並不認可內政部長的說法，直指這面牆根本像頭怪獸。

加萊港附近粗估有超過一萬名以上的難民，生活在被稱為叢林（Jungle）的非法棚屋中，大部分的難民都試圖尋找機會爬上卡車偷渡到英國。法國政府目前已經在港口公路兩側蓋圍籬，但仍無法遏止偷渡的情況發生。