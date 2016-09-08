別動我的孩子！長頸鹿媽媽 搏命大戰獅群
2016-09-08 22:12
南非的長頸鹿媽媽，為了保護自己的孩子，獨自力抗2頭獅子，並數度飛踢趕跑獅群。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕南非近日有隻長頸鹿媽媽，為了保護自己的孩子，獨自力抗2頭獅子，數度飛踢趕跑獅群；可惜小長頸鹿在被獅群襲擊後傷重不治，雖然長頸鹿媽媽一度試圖力保小長頸鹿的屍體，最後也只能任由獅群分食自己的孩子。
綜合外媒報導，南非匹蘭斯堡國家公園（Pilanesberg Game Reserve）日前捕捉到一段讓人動容的過程，有隻長頸鹿媽媽為了保護自己的孩子，獨自力抗獅群；影片中，只見2頭獅子率先合力圍捕小長頸鹿，長頸鹿媽媽則在見狀後，衝入獅群飛踢驅離獅子。可惜小長頸鹿被襲擊後沒能再站起來，在牠奄奄一息的1個多鐘頭，以及其死去後的45分鐘，長頸鹿媽媽數度發出悲鳴，並不離不棄的來來回回趕跑獅群，場景令人動容。
國家公園管理員表示，在接獲獅群攻擊小長頸鹿的通知後立即趕往現場，「我們一到附近就看到小長頸鹿已經躺在路邊，一旁有4隻獅子在樹下觀望，長頸鹿媽媽則緊盯獅群的動作，保護著小長頸鹿」、「長頸鹿媽媽後來終於放棄了，退到一旁眼睜睜的看著孩子被獅群拖走；在那之後的幾天，她都有回到這附近來回巡視」。
該段影片曝光後，立刻引發網路熱議；網友紛紛留言表示「有種難過又心酸的感覺」、「心都碎了」、「沒辦法，大自然是殘酷的」、「動物也是有感情的」、「願逝去的生命在天堂一切都好」。
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