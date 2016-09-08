公共場所打手槍 義大利最高法院：不是犯罪

2016-09-08 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕義大利69歲老翁Pietro L因在女學生面前打手槍，被判入獄3個月，他的辯護律師把該案件一路上訴到位於羅馬的最高法院，其依去年出爐的最新法條推翻了原先判決，稱在公共場所手淫不是犯罪。

綜合外媒報導，Pietro L在西西里島的卡塔尼亞大學（University of Catania）外，對著一名女學生打手槍，被以猥褻罪名起訴，他在法庭上辯稱，他只是偶爾公開手淫，且因為當時已經是黃昏，能見度降低，很難看到他在打手槍。但法院仍判處他3個月徒刑，並開罰3420歐元（約12萬台幣）。

Pietro L的律師將該案上訴到最高法院後出現大翻轉，高院以去年出爐的新法─在公共場所、女人面前打手槍是合法的，判定老翁的手淫行為不是犯罪，不需要坐牢，但仍要開罰5000至3萬歐元（約17萬至106萬台幣），確切金額由卡塔尼亞法院決定。

該判決引來義大利政治人物不滿，國會議員薩維諾（Elvira Savino）抨擊由總理倫齊（Matteo Renzi）領導的政府是色狼同情者，「政府的法律邀請每一個瘋子調戲婦女。」