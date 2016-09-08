日本設置「女天皇」 安倍晉三公開反對

2016-09-08 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三今（8日）午在寮國接受媒體訪問，談到日本天皇繼承人的問題時，對設置「女天皇」的可能持否定意見。

綜合日媒報導，出席東協峰會（ASEAN）的安倍在今天中午接受媒體訪問時，對日本明仁天皇若「生前退位」後的繼承人問題表示：「要聽取廣泛意見，進行認真的討論」，但對於設置「女天皇」的做法，安倍持否定態度。

據了解，現行日本皇室典範規定女性無法繼承皇位，目前日本皇太子德仁只有女兒愛子公主，若德仁繼位後，必須指定年僅10歲的姪兒悠仁親王為皇太子，德仁是否願意立姪兒為皇太子，是未來日本皇室的一項爭議。