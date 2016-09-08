黑心手術整型失敗 模特兒被迫改行扮鬼

2016-09-08 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓一名男子阿維索（Ellowe Alviso）原本從事平面模特兒工作，為了變美接受隆鼻手術，卻導致發炎變形留下疤痕，目前只能靠「扮鬼」工作來謀生。

24歲的阿維索因為工作需要，想要整型成「西方人的鼻子」，前年2月以500比索（約台幣330元）為代價接受美容師注射整型，沒想到填充物中包括蠟、凡士林、密封劑等混合物，造成他感染發炎，經過7次手術才撿回一命。

術後阿維索的鼻子留下無法痊癒的疤痕，現在他靠著只能扮鬼、扮醜與民眾互動來賺取生活費，他表示：「美容師毀了我的夢想和生活，警方一定要逮捕她。」目前菲律賓警方已下令逮捕該名美容師。