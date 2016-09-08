| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜蘭五結鄉深夜住宅火警 消防人員搶救中 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 國際

黑心手術整型失敗 模特兒被迫改行扮鬼

2016-09-08  22:51

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓一名男子阿維索（Ellowe Alviso）原本從事平面模特兒工作，為了變美接受隆鼻手術，卻導致發炎變形留下疤痕，目前只能靠「扮鬼」工作來謀生。

24歲的阿維索因為工作需要，想要整型成「西方人的鼻子」，前年2月以500比索（約台幣330元）為代價接受美容師注射整型，沒想到填充物中包括蠟、凡士林、密封劑等混合物，造成他感染發炎，經過7次手術才撿回一命。

術後阿維索的鼻子留下無法痊癒的疤痕，現在他靠著只能扮鬼、扮醜與民眾互動來賺取生活費，他表示：「美容師毀了我的夢想和生活，警方一定要逮捕她。」目前菲律賓警方已下令逮捕該名美容師。

廣告
  • 阿維索（Ellowe Alviso）原本從事平面模特兒工作。（圖擷取自阿維索臉書）

    阿維索（Ellowe Alviso）原本從事平面模特兒工作。（圖擷取自阿維索臉書）

  • 阿維索在手術失敗後留下嚴重疤痕，目前靠扮鬼工作維生。（圖擷取自阿維索臉書）

    阿維索在手術失敗後留下嚴重疤痕，目前靠扮鬼工作維生。（圖擷取自阿維索臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 扮鬼 整型 整型失敗 菲律賓 黑心
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：黑心手術整型失敗 模特兒被迫改行扮鬼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.