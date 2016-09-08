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50年來最靠近！小行星今晨掠過南極上空

2016-09-08  20:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家太空總署（NASA）表示，有一顆直徑約10公尺的小行星（2016 RB1）在台灣時間今（8日）天早上8點左右，從南極上空掠過，距離僅4萬公里，不到地球到月球間的10分之一。

小行星（2016 RB1）在今年9月5日才被發現，直徑估計約7到16公尺，是近50年來最靠近地球的星體，但接下來還有其他小行星可能經過地球。

《每日郵報》報導，NASA表示今晚還有另一顆直徑長達1.6公里的小行星將經過地球，距地球約1200萬公里，算是「安全距離」。9月17也有一顆小行星將經過地球，且可能離地球更近，NASA正密切注意其動向。

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  • 小行星（2016 RB1）在今年9月5日才被發現，直徑估計約7到16公尺，是近50年來最靠近地球的星體。（圖擷取自《每日郵報》）

    小行星（2016 RB1）在今年9月5日才被發現，直徑估計約7到16公尺，是近50年來最靠近地球的星體。（圖擷取自《每日郵報》）

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