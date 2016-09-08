驚險！香港機場客機壓毀地勤車輛 影響逾300人

香港國際機場今（8）日下午4時許，發生客機與地勤工程車擦撞的意外事故，影響逾300人。 （圖擷取自香港突發事故報料區臉書）

2016-09-08 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港國際機場今（8）日下午4時許，國泰港龍航空航班編號KA691，一架正要飛往馬來西亞檳城的A330型空中巴士客機，因為不明原因與一輛地勤工程車發生擦撞，客機直接輾毀工程車半邊的車頭，並造成駕駛一度受困；工程車駕駛現已獲救送醫，機上297名乘客、13名機組員無人受傷，將安排另一架客機前往接載。

綜合媒體報導，港龍航空客機原訂於今日下午4時5分起飛，起飛前因不明原因與一輛中國飛機服務公司的維修工程車發生擦撞，工程車當場被客機輾毀，卡在客機左側的引擎下方，工程車半邊車頭嚴重毀損；當地消防隊於下午4時19分獲報後，出動5架消防車、2架救護車前往營救受困的工程車駕駛，並於下午4時44分救出頭部及上半身受傷的駕駛，立即送醫治療。

客機上當時載有297名乘客及13名機組員，並沒有人受傷，航空公司已經安排另一架客機前往接載受影響的乘客。該起事件引發當時在機場候機的乘客一陣騷動，紛紛將相關影音上傳網路，立刻引發熱議；民眾指出，該輛工程車是自行駛向行進中的飛機，駕駛被救出時滿身是血。警方及民航處現正介入調查當中。

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