飛安第一 澳航禁止乘客在機上為Note7充電

澳航（Qantas）今（8）日表示，因為三星的新手機Galaxy Note7有電池爆炸的危機，他們將會禁止所有使用該手機的乘客在機上充電。（法新社）

2016-09-08 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕澳航（Qantas）今（8）日表示，因為三星的新手機Galaxy Note 7有電池爆炸的危機，他們將會禁止所有使用該手機的乘客在機上充電。

根據《The Sydney Morning Herald》報導，澳航的發言人表示，這項禁令會一直持續，直到三星宣布已將全球的手機收回，而且這項決定適用於澳航旗下的所有航空公司。

據報導，Galaxy Note7在澳洲大約有50000隻手機需要被收回，本月初也有一名男子在伯斯（Perth）酒店睡覺時，正在充電的Note7發生爆炸，手指被灼傷，這也是澳洲發生的首起該款手機事故。