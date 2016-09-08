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敘利亞烽火連天 兒童不堪壓力選擇自殺

敘國靠近黎巴嫩的邊境城市邁達亞自2015年7月起，持續遭政府軍和其黎巴嫩盟友真主黨圍困至今，物資嚴重缺乏。（資料照，路透）

2016-09-08  20:16

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞飽受內戰、伊斯蘭國（IS）肆虐所苦，醫療、食物等物資嚴重缺乏，人權團體表示，敘國邁達亞（Madaya）的兒童及青少人，有多人不堪飢餓及內戰壓力，選擇結束自己的生命，自殺未遂事件不斷增加。

綜合外媒報導，敘國靠近黎巴嫩的邊境城市邁達亞自2015年7月起，持續遭政府軍和其黎巴嫩盟友真主黨（Hezbollah）圍困至今，戰爭頻繁且食物嚴重缺乏，城內有數百人因此飽受精神疾病所苦，包括抑鬱症、偏執所帶來或加劇的絕望痛苦。

人權團體「拯救兒童」（Save the Children）的一份報告指出，圍城對心理產生影響，兒童或青少年自殺的情況「令人擔憂般地增長」，過去2個月，至少有6名兒童或青少年，以及7名青年自殺未遂，年紀最小僅12歲。

報告引述一名敘國小鎮老師，他說，「孩子們的心碎了、累了」，當我們帶他們活動如唱歌，孩子們沒有反應、沒有笑容；繪畫時，內容都是被屠殺的孩子、坦克、圍困或是缺乏食物。

今年4月後，邁達亞周圍武裝勢力增強，沒有救援團體再被允許進入城鎮。食物嚴重缺乏情況下，民眾被迫以昆蟲或植物為生，已有65人死於飢餓。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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  • 圖為邁達亞兒童，嚴重營養不良。（資料照，美聯社）

    圖為邁達亞兒童，嚴重營養不良。（資料照，美聯社）

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相關關鍵字： 圍城 敘利亞 敘利亞內戰 自殺 邁達亞
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