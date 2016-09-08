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鬼附身「泰」嚇人？ 7少女上課突尖叫抽搐倒地

2016-09-08  20:24

〔即時新聞／綜合報導〕位於泰國東北地區的一所國中，前兩日傳出有近6、7名女學生在上課時集體中邪事件，不僅嚇壞其他同學及師長，也引發當地民眾的恐慌。事後教師請來高僧誦經後，再將女學生們送醫診治。

綜合媒體報導，泰國東北地區烏隆府（Udon Thani）廊盛縣（Nong Han）一所國中於前天（6日）有6、7名女學生在上課時突然同時不斷哭鬧尖叫後倒地抽搐不止，該所學校老師懷疑她們應該是被多年前枉死的幼稚園學童靈體附身，遂請高僧前來誦經並在學生頸部掛上佛牌超渡亡靈，消息傳出後，嚇壞不少當地居民。

根據當地老師的說法指出，女學生之所以集體中邪是因為10年前有一名幼稚園孩童爬樹時摔死，之後就不斷發生學生疑似中邪的情況，老師認為，這位10年前意外身故的孩童鬼魂是想要找人做伴，才會讓女學生集體被附身，已於事後擺出祭品來祭奠亡靈，希望不要再發生類似的情況。

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  • 泰國一所國中發生6、7名女學生在上課時突然同時倒地，不斷哭鬧尖叫後倒地抽搐不止，疑似被鬼附身的事件。（圖擷自khaosod泰國新聞網）

    泰國一所國中發生6、7名女學生在上課時突然同時倒地，不斷哭鬧尖叫後倒地抽搐不止，疑似被鬼附身的事件。（圖擷自khaosod泰國新聞網）

  • 學校老師懷疑她們應該是被多年前枉死的幼稚園學童靈體附身，遂請高僧前來誦經並超渡亡靈。（圖擷自khaosod泰國新聞網）

    學校老師懷疑她們應該是被多年前枉死的幼稚園學童靈體附身，遂請高僧前來誦經並超渡亡靈。（圖擷自khaosod泰國新聞網）

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相關關鍵字： 女國中生 泰國 集體中邪 高僧誦經 鬧鬼 鬼附身
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