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大學迎新晚會要求「脫光光」 新生：不脫會被抹糞

俄羅斯一所大學的歷史系，近日有新生出面指控，學長在系上為新生舉辦的迎新活動中，威脅要求學弟、學妹「脫光光」進行遊戲。（圖擷取自@u1tramir推特）

2016-09-08  20:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯凱莫洛夫州立大學（Kemerovo State University）歷史系近日有新生出面指控，學長在系上為新生舉辦的迎新活動中，要求學弟、學妹「脫光光」進行遊戲，並出言威脅表示不服從的人會被體罰、塗抹糞便在身上；相關活動照片本月6日遭揭露後立刻引發熱議，當地教育委員會已經介入調查，系上並有3位職員為此請辭負責，其中包括了該系的系主任。

綜合外媒報導，凱莫洛夫州立大學歷史系的新生本週二（6日）上傳了系上迎新活動的照片，其中包括許多一整排新生「脫光光」的畫面，引發網路熱議。

有學生出面指控表示，該系列的照片是出於系上學長的恐嚇，新生們被威脅不裸體就會被體罰、塗抹糞便在身上；也有學生指出，這只是在進行遊戲的過程，是個脫愈多分數愈高的比賽。

據了解，該系為新生舉辦為期3天的迎新活動，已經有28年的歷史，「脫衣比賽」也已經玩了8年；雖然有許多曾參加該活動的學生出面澄清，表示「脫光衣服的人都是自願的」，但當地教育委員會已經介入調查此事，該系並已經有3位職員為此請辭負責，其中包括了該系的系主任。

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  • 俄羅斯大學迎新活動爆出醜聞，但也有許多曾參加「脫衣比賽」的學生出面澄清，表示「脫光衣服的人都是自願的」。（圖擷取自rt.com）

    俄羅斯大學迎新活動爆出醜聞，但也有許多曾參加「脫衣比賽」的學生出面澄清，表示「脫光衣服的人都是自願的」。（圖擷取自rt.com）

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