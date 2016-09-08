兩津勘吉40年前模樣曝光 愈來愈像原始人

2016-09-08 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕漫畫《烏龍派出所》從1976年9月21日起長達40年連載，該漫畫作者秋本治近日宣布，將於2016年9月17日發表完結篇，讓不少粉絲感傷不已，不過有網友找出40年前的兩津勘吉，畫風明顯改變許多。

日本漫畫《烏龍派出所》作者秋本治日前宣布將於本月17日發售的《週刊少年Jump》發表完結篇，單行本漫畫也將以200集畫下句點。有網友在推特上分享1976年的《烏龍派出所》漫畫，明顯可以感受到秋本治不斷改變畫風，尤其是主角兩津勘吉，從一開始的寫實風格，到後期走向卡通化變得較有喜感，此外中川圭一、秋本麗子、兩津銀次、本田速人等人物也都有些許改變，讓許多漫畫迷大開眼界。

另外，有資深粉絲認為，秋本治會在完美的200集結束其實早就能看出端倪，因為最一開始《烏龍派出所》每集都只有9回，但從191集開始，每集新增到14回，價錢也從400日圓調整為500日圓，而之後的194集有15回、195集有16回，196集到197集則是高達17回，悄悄地在每集增加回數其實是秋本治與編輯的用心。