永不放棄！帕運選手傳聖火重摔不退 感動眾人

2016-09-08 20:19

〔即時新聞/綜合報導〕2016年夏季帕運在當地時間7日於巴西里約熱內盧舉行開幕典禮,大會特別安排4位帕運選手接力傳遞、點燃聖火;1984年帕運的巴西隊選手瑪薩爾(Marcia Malsar)身為聖火接力的第2棒,在大雨中不小心重摔倒地,卻立刻站起來繼續傳遞聖火,真實體現了永不放棄的精神,感動眾人並贏得全場觀眾的起立鼓掌。

綜合外媒報導,2016里約帕運開幕典禮中,瑪薩爾擔任接力點燃聖火的第2棒,在大雨之下,瑪薩爾靠著助行器一步步慎重的前進,卻突然重心不穩讓火炬從手中飛出,自己也重重摔倒在地,正當眾人不知如何是好時,只見瑪薩爾立刻靠自己的力量站起來,堅持繼續拿著聖火前進,直到傳遞給下一位選手,完成神聖的使命。

瑪薩爾的勇敢令人十分動容,真實的體現了運動選手永不放棄的精神,也感動了全場觀眾,眾人並紛紛起立為她鼓掌歡呼;該段勵志的過程上傳網路後,立刻廣泛獲得網友的讚賞與熱議。瑪薩爾曾於1984年帕運代表巴西出戰,當年拿下3面獎牌,其中一面是金牌。

The #Paralympics spirit: Brazilian Marcia Malsar falls during the #OpeningCeremony but is willed on by the Maracana! pic.twitter.com/cKSCQqyWni