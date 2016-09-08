永不放棄！帕運選手傳聖火重摔不退 感動眾人

瑪薩爾（左）於2016年里約帕運開幕典禮中接力傳遞聖火，雖然不小心重摔倒地，卻立刻站起來繼續傳遞聖火，真實體現了永不放棄的精神，感動眾人。（路透）

2016-09-08 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕2016年夏季帕運在當地時間7日於巴西里約熱內盧舉行開幕典禮，大會特別安排4位帕運選手接力傳遞、點燃聖火；1984年帕運的巴西隊選手瑪薩爾（Marcia Malsar）身為聖火接力的第2棒，在大雨中不小心重摔倒地，卻立刻站起來繼續傳遞聖火，真實體現了永不放棄的精神，感動眾人並贏得全場觀眾的起立鼓掌。

綜合外媒報導，2016里約帕運開幕典禮中，瑪薩爾擔任接力點燃聖火的第2棒，在大雨之下，瑪薩爾靠著助行器一步步慎重的前進，卻突然重心不穩讓火炬從手中飛出，自己也重重摔倒在地，正當眾人不知如何是好時，只見瑪薩爾立刻靠自己的力量站起來，堅持繼續拿著聖火前進，直到傳遞給下一位選手，完成神聖的使命。

瑪薩爾的勇敢令人十分動容，真實的體現了運動選手永不放棄的精神，也感動了全場觀眾，眾人並紛紛起立為她鼓掌歡呼；該段勵志的過程上傳網路後，立刻廣泛獲得網友的讚賞與熱議。瑪薩爾曾於1984年帕運代表巴西出戰，當年拿下3面獎牌，其中一面是金牌。

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The #Paralympics spirit: Brazilian Marcia Malsar falls during the #OpeningCeremony but is willed on by the Maracana! pic.twitter.com/cKSCQqyWni — C4 Paralympics （@C4Paralympics） 2016年9月8日