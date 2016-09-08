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中國民選村官被控受賄 法院速判3年1個月

法院下午閃電判決林祖戀3年1個月徒刑，並開罰20萬人民幣。圖為烏坎村民遊行抗議，要求當局釋放林祖戀。（美聯社）

2016-09-08  19:32

〔即時新聞／綜合報導〕備受關注的中國民選村官林祖戀，被當局指控受賄、串通投標、非國家工作人員受賄罪名，今上午開庭受審，僅3名親屬被准許旁聽，下午馬上判決林祖戀3年1個月徒刑，並開罰20萬人民幣（約93萬台幣），林祖戀當庭表示不上訴。

林祖戀2011年帶領村民抗議官員賤賣土地，之後被選為中國廣東省陸豐市烏坎村委會主任，今年6月17日深夜已涉嫌受賄罪名被強行押走，之後更於媒體上坦承犯行，遭疑林祖戀「被認罪」。

綜合港媒、中媒報導，林祖戀案在今（8）日上午9時於佛山法院開庭，辯護律師由官方強行指派，且僅允許林祖戀3名親人進入法院旁聽，其他為官方指派。法院周圍也出動大批警察、特警及便衣嚴密保安。

林祖戀當庭承認受賄，但不承認串通投標，最後更感謝司法公正辦案，對烏坎村民表示懺悔。該案於中午休庭後下午再審，法官於下午3時許做出判決，對林祖戀處3年1個月徒刑，並開罰20萬人民幣。林祖戀也當庭表示不上訴。

宣判後，林祖戀的親人砲轟這是不公開、不公正和不公平的判決，指出30個旁聽人有20名官方指派、5名村民也是指派，還有2名國保監控，僅3名親人獲准旁聽；回扣部分是村委會決定用於村裡，但僅林祖戀被控；官方更阻擾委任律師為林辯護，改由官方指派。

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