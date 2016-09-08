中國觀光客遊以色列被狠宰？ 一頓飯要價13.7萬
〔即時新聞／綜合報導〕有8名中國遊客近日到以色列遊玩時，於耶路撒冷的某間知名餐廳用餐，但一頓飯竟要價高達1萬6500謝克爾（約13.7萬台幣、4390美元），帳單於4日被以色列的觀光旅遊協會公布在臉書上，引發外界關注。
綜合媒體報導，這8名中國觀光客是到位於耶路撒冷外圍的阿布戈什鎮（Abu Gosh ）上的某知名餐廳用餐，該餐廳有25年歷史，也是許多旅遊網站大推的餐廳，但根據以色列觀光旅遊協會公布的帳單顯示，當天餐廳收費的明細包含包廂費4000謝克爾（約3.3萬台幣）、小菜和沙拉650謝克爾、酒水5900謝克爾，主菜3150謝克爾、甜點1300謝克爾、服務費1500謝克爾（約1.25萬台幣）。
觀光旅遊協會執行長法塔（Yossi Fattal）指出，公布這份帳單是為了警告，不肖商人的舉動會損害當地的觀光發展，這些中國遊客也表示他們不會再回來，或推薦他們的朋友到以色列旅遊。觀光旅遊協會提到，中國有十幾億人口，並不是所有人都是呆子。
但針對當局的指控，餐廳的老闆易卜拉欣（Jawdat Ibrahim）則回應，可容納300人的餐廳在週五、週六期間是最繁忙的時候，當天（週五）卻把一半的空間都留給了這8名中國遊客，且這群遊客待了好幾個小時，還享用了大量的食物和美酒，其中包含約30公斤的羊排，當時這群遊客很盡興，喝了不少酒還大聲喧嘩，離開時還給了一大筆小費，並將吃不完的羊排打包。
但針對餐廳的說法，法塔則表示，這8名觀光客是在晚間7點到餐廳，待了約4小時，當時餐廳的大廳仍有其他顧客，且中國遊客也表示並未吃掉30公斤的羊排。法塔批評餐廳是在親手毀掉正在擴張的觀光市場。
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標題：中國觀光客遊以色列被狠宰？ 一頓飯要價13.7萬
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