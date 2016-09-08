有蛋蛋！ 印度男控寶可夢侵害素食主義
2016-09-08 17:38
〔即時新聞／綜合報導〕全球超夯手遊《精靈寶可夢GO》（Pokémon GO）竟侵害素食主義？！印度一名男子認為遊戲中的「精靈蛋」違背信仰宗教的素食主義，向法院提起訴訟，要求印度禁止寶可夢遊戲。
綜合外媒報導，寶可夢遊戲中，印度教寺院及祠堂被設為「精靈蛋」出現的地點，該名男子認為，這侵害了眾多印度教徒的信仰。
該男子表示，「在寺院出現蛋，是對印度教和耆那教的褻瀆」，違背其遵從的素食主義。男子於近日向法院提起訴訟，要求印度國內禁止寶可夢。
在印度13億人口中，約有3、4成為素食者，除避免殺生，也禁食魚、肉及蛋。蛋被認為是非素食主義的代表性食物，尤其寺院更是避免食用。
印度古吉拉特邦（Gujarat）高等法院已在7日向寶可夢開發商位於美國舊金山的總部發出通知。
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