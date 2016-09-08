開網站幫中國寶寶取英文名 英16歲少女發大財

2016-09-08 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國許多爸媽會幫小孩取英文名字，認為有英文名方便孩子未來到國外求學就業，英國一位16歲女孩潔西普（Beau Jessup）看準此商機，創設網站協助這些爸媽為小孩取英文名字，至今已大賺英鎊4萬8000元，相當於新台幣205萬元。

《BBC》報導，潔西普與家人去中國旅遊，遇到有對中國父母希望潔西普幫他們剛出生的寶寶取個英文名。潔西普還聽說，有些中國人參考外國品牌或電影角色取名，有些名字古怪又不合適，像是有人給小孩取名叫「勞力士」（Rolex）、「甘道夫」（Gandalf）、「灰姑娘」（Cinderella）。這現象引起她的創業動機，回英國後便架設網站，專門幫中國人取英文名字。

用戶在潔西普的網站「Special Name」替小孩取名字時，先為寶寶選性別，再從12個人格特質中，選出最期待小孩能擁有的5個，網站就會幫忙篩選出3個英文名字，並分別介紹每個名字的含義、典故、歷史、同名的名人，一次收費60便士（約新台幣26元）。

目前為止，已有超過20萬人使用潔西普的「Special Name」取名。潔西普表示，一開始只是想測試一下這個想法是否可行，結果這點子大大成功，也讓她相當驚喜。