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若當選總統 川普：限軍方30天內提出殲滅IS計劃

美國共和黨總統候選人川普本週2在一場演講中誇下豪語，若當選將限期軍方高層於30天內提出快速殲滅伊斯蘭國的計劃。（路透）

2016-09-08  15:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普常以極具爭議性的言論惹議，本週二（6日）他在北卡洲（North Carolina）的一場演講中再度誇下海口，表示「當選以後，將要求軍方在30天內制定一個能夠消滅伊斯蘭國（IS）的計劃。」

據美國《ABC》報導，川普日前於費城發表演說時，全程幾乎圍繞在軍武及相關預算上，他提出將加強美國國防、增加預算等主張，並擴張約12.5%的常備兵力，此外也將增加77艘軍艦。

而川普週二在北卡的演講中則指出，如果順利當選，他將要求高階將領在30天內提出一個穩健且快速的擊敗IS的計劃。「我的計劃是透過力量來實現和平」，川普說道，「我們別無選擇。」

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