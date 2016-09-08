倡「民主自決」成香港票王 朱凱迪遇死亡威脅

朱凱迪當選後收到恐嚇，威脅生命安全，因此呼籲政府正視。（歐新社）

2016-09-08 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港第六屆立法會選舉在日前落幕，主張「民主自決」的新界西候選人朱凱迪不僅順利當選，還成為全港得票最高的當選人。但也因為他的政治立場，在選後竟收到死亡威脅，逼得他到處搬家，並向警方報案。

朱凱迪在今日中午召開記者會，談到自參選以來便收到不少針對自己或家人的威脅恐嚇。在當選後恐嚇不減反增，甚至升級為「死亡威脅」，嚴重危及到他本人與家人的安全。

朱凱迪表示，雖然他仍相信香港有言論自由，但一名高票當選的議員因政見受到死亡威脅，香港的法治可說是蕩然無存。他認為這樣的現象已經衝擊到香港法治，因此已去信給警務處長、保安局長與特首梁振英。