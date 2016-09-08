嚴重失誤！亞航機師打錯座標還起飛...

2016-09-08 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲官方今天公布亞洲航空（Air Asia）去年5月的嚴重失誤。亞航去年3月一架班機從澳洲雪梨出發，準備飛往馬來西亞首都吉隆坡，卻因機師打錯座標，最後在澳洲墨爾本降落。

《CNN》報導，這起事件發生在2015年3月10日，澳洲運輸安全局本月7日對外公開調查報告。當天亞航一架A330型客機載滿220名乘客和機組員，準備從雪梨飛往吉隆坡，但機師在導航系統手動輸入錯誤的飛機位置座標，產生1萬1千公里的誤差，嚴重影響飛機導航、警示等系統。

報告指出，機師們本來有很多機會可以修正這個錯誤，飛機起飛前也有發出警告提示聲，但機組員選擇無視，等到起飛後，機長和副駕駛發現問題，但為時已晚。他們嘗試解決問題，但只把系統搞得更糟。校正失敗後，機組員決定返航雪梨，但由於天氣狀況不佳，最後迫降在墨爾本。

亞航表示，該事件發生後，所有的班機都改配備了升級後的飛行管理系統，也會加強管理監測，以預防同樣事情再發生。