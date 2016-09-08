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習近平「寬衣」夫人超不爽 訓斥負責官員

習近平在重要場合口誤，傳出夫人彭麗媛（右）相當不滿，訓斥負責官員。（資料照，美聯社）

2016-09-08  13:24

〔即時新聞／綜合報導〕剛結束不久的中國杭州G20峰會，因聚集世界重要元首，自然成為國際媒體與輿論的焦點。但在如此重要的場合，中國國家主席習近平在演講時發生口誤。中國第一夫人彭麗媛對此強烈不滿，將負責的官員找來訓斥。

習近平在G20峰會演講時，引用《國語‧晉語四》中的「輕關易道，通商寬農」一句。但疑似是簡體字的農（农）與正體字的衣太過相近，習近平竟說成「通商寬衣」，影片流出後飽受網友揶揄。

根據《美國之音》報導，彭麗媛對此相當不滿，找來中共中央書記處書記、中辦主任和中財辦主任三人，指責為何要使用如此生僻冷硬的典故，以及在預演時為何沒有發現問題。而中國官方已在網路上封殺影片和評論，相關訊息也在社群軟體遭到封鎖。

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