日本自殺傾向問卷調查 每4人中有1人想輕生
2016-09-08 11:55
日本財團基金會昨日公開「自殺意象」問卷調查報告，結果顯示，「曾認真考慮自殺」者佔整體受訪者25.4%。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕日本財團基金會昨日公開「自殺意象」問卷調查報告，結果顯示，有自殺傾向之日本國民達到25.4%，也就是每4人中就有1人曾考慮過自殺。
綜合日媒報導，調查結果顯示，回答「曾認真考慮自殺」者佔整體受訪者25.4%，其中女性達到28.4%、男性為22.6%，20至29歲之間的受訪者，曾有意自殺的比例為34.9%、30歲至39歲之間則為34.5%，不過隨著年齡增長，自殺傾向比例呈現下滑趨勢，50歲以上受訪者中，曾有意自殺的比例下降到23.9%，其中20至39歲等年輕、壯年族群超過3成，顯示年輕族群自殺傾向偏高。
調查結果指出，導致自殺原因中，比例最高的是健康問題，排名第二的是家庭問題，但是在家庭經濟、職場問題方面，男性的比例則是高過女性，而比例最低的是學校學業問題。據日本政府統計，2015年度自殺未遂者總計為53萬5000人，男性為26萬4000人，女性27萬1000人。
日本財團基金會指出，雖然日本政府在防範自殺上不斷努力，但日本仍是七大工業國中自殺率偏高的國家。日本財團基金會這項調查為線上問卷，有4萬436位受訪者完成問卷，調查時間為今年8月2日至8月9日。
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