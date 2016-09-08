故意出腳絆倒難民 匈牙利攝影記者被起訴

匈牙利攝影記者拉茲洛（Petra László）（右）去年9月在拍攝難民的畫面時，刻意出腳絆倒難民，7日遭到起訴。（路透）

2016-09-08 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕去年9月，一名匈牙利女攝影記者拉茲洛（Petra László）在拍攝大批難民躲避警方逮捕逃跑的畫面時，刻意出腳踹人並絆倒難民，被其他攝影師紀錄下她的惡劣行徑，消息傳出後她廣受輿論撻伐，並遭所屬媒體開除。匈牙利檢察官7日指出，拉茲洛已遭到起訴，若罪名成立的話，她將面臨徒刑。

綜合外媒報導，匈牙利瓊格拉德縣（Csongrad County）檢察官柯帕茲（Zsolt Kopasz）7日發布聲明指出，拉茲洛去年9月8日被拍攝到的影片中顯示，她出腳踹了一名年輕男性的小腿、踢了一名年輕女性的膝蓋、還絆倒了一名背著兒子逃跑的父親，她的行為雖然未造成他人受傷，但卻足以引起公憤及抗議，匈牙利檢方以擾亂治安的罪名將拉茲洛起訴。

拉茲洛原為匈牙利新聞網《N1TV》的攝影記者，去年在匈牙利與塞爾維亞邊界拍攝敘利亞難民逃離警方逮捕的畫面時，刻意出腳踹人並絆倒難民，所有畫面被一旁其他媒體拍下，消息曝光後她遭到開除，現在又面臨起訴，生活已然全毀。

而抱著孩子遭拉茲洛絆倒的敘利亞難民父親穆赫辛（Osama Abdel-Muhsen），則在西班牙的足球俱樂部的邀請下擔任足球教練。

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