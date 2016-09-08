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「想找奶奶」… 2幼童偷開車撞爛嚇瘋警察
2016-09-08 10:09
美國發生兩名幼童偷開媽媽車子事件，這兩名小朋友僅5歲與3歲，最後發生車禍幸虧沒有受傷。（圖取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕美國發生兩名幼童偷開媽媽車子事件，這兩名小朋友僅5歲與3歲，最後發生車禍幸虧沒有受傷。
《赫芬頓郵報》報導，美國華盛頓州發生一起離奇車禍，兩名5歲和3歲的小朋友因為想要找奶奶，便偷開媽媽的SUV車出發，他們僅僅開到路口，便攔腰撞上一台富豪汽車（Volve）。
報導指出，鄰居聽到巨響出門查看，驚訝的大呼：「你們的媽媽呢」？小朋友說媽媽在睡覺，他們想去找奶奶。兩名小孩幸運沒有受傷，富豪的駕駛則受了輕傷。目前尚未知小孩的父母是否會被指控，警方對此離奇車禍也感到驚訝，在臉書表示：「到底發生什麼事？？」
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