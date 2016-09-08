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湖南「蜉蝣」多如雪片紛飛 集體暴斃堆滿馬路

中國湖南省益陽市近日來出現上百萬隻「蜉蝣」，數量多到像雪片紛飛擋住民眾的視線，甚至讓當地攤商幾乎停擺。（圖截自中國網路）

2016-09-08  08:21

〔即時新聞／綜合報導〕昆蟲在自然界扮演重要的生態角色，但有時數量過多的昆蟲活動會嚇壞不少人。中國湖南省益陽市大通湖區近日來出現上百萬隻「蜉蝣」，數量多到像雪片紛飛擋住民眾的視線，甚至讓當地攤商幾乎停擺。

綜合外媒報導，湖南省益陽市大通湖區於6日晚間出現奇特景象，上百萬隻「蜉蝣」湧入市區，數量多到宛如下雪，不僅擋住人們的視線，許多店舖也不得不提前結束營業，以避免蜉蝣飛進店內。但這些蜉蝣卻又在隔天集體死亡，馬路上也堆滿了大批屍體。

大通湖區植保站站長黃華南表示，蜉蝣是最原始的有翅昆蟲。今年秋天的高溫加速蜉蝣的蛻變，大家看到的是它們成蟲階段，因為沒有嘴巴且壽命只有幾小時至數天，並不會帶給人類太大的危害。

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但這些蜉蝣卻又在隔天集體死亡，馬路上也堆滿了大批屍體。（圖截自中國網路）

湖南省益陽市大通湖區於6日晚間出現奇特景象，上百萬隻「蜉蝣」湧入市區，數量多到宛如下雪。（圖截自中國網路）

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