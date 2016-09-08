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血戰伊斯蘭國 明星臉女戰士「庫德族裘莉」喪命

一名在敘利亞當地頗具盛名的庫德族女戰士安塔爾，傳出在與伊斯蘭國的一場激戰中喪命。 （圖截自臉書）

2016-09-08  07:24

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞內戰持續長達5年多之久，其中庫德族盤據敘利亞東北部領域，並與武裝組織伊斯蘭國（IS）長期激戰。但有外媒報導指出，一名在當地頗具盛名的庫德族女戰士安塔爾（Asia Ramazan Antar） ，在與伊斯蘭國的一場激戰中喪命。

綜合外媒報導，安塔爾於2014年加入「庫德族民兵組織」（Kurdish People's Protection Units），成為旗下全女兵的「女子保護隊」的其中一員，她在敘利亞北部靠近土耳其邊界的地區參加過多場重要戰鬥。由於長相酷似好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），因此獲得「庫德族裘莉」的稱號。

得年22歲的安塔爾在當地頗負盛名，但卻傳出她在近日一場與伊斯蘭國的戰鬥中喪命，臉書社團「我們要自由的庫德斯坦」（We want Freedom for Kurdistan）在日前便貼出一則貼文說，安塔爾在一場與伊斯蘭國的戰鬥中不幸戰死，不少人紛紛感傷留言哀悼。

安塔爾於2014年加入「庫德族民兵組織」，成為旗下全女兵的「女子保護隊」的一員，並參加過多場重要戰鬥。（圖截自臉書）

臉書社團「我們要自由的庫德斯坦」在日前貼文說，安塔爾在一場與伊斯蘭國的戰鬥中不幸戰死，不少人紛紛感傷留言哀悼。（圖截自臉書）

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相關關鍵字： 伊斯蘭國 庫德族 庫德族裘莉 敘利亞 敘利亞內戰
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