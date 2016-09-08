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杜特蒂與歐巴馬終於破冰 兩人握手談了...

菲律賓總統杜特蒂（右）與美國總統歐巴馬（左）終於在昨天晚間會面，據在場人士說兩人會談氣氛融洽。（歐新社）

2016-09-08  06:47

〔即時新聞／綜合報導〕日前菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）口無遮攔，竟用「妓女之子」粗口飆罵美國總統歐巴馬，造成兩國的元首會晤破局。有外媒報導指出，杜特蒂與歐巴馬終於在昨天（7日）晚間短暫會面，在場人士說，兩人會談氣氛融洽。

綜合外媒報導，菲律賓外長亞賽（Perfecto Yasay）表示，他相當開心兩國元首能會面，杜特蒂與歐巴馬在寮國東南亞國協峰會晚宴入位時，進行約2分鐘的非正式短暫會談，兩人還握了手。亞賽更說，菲律賓和美國本來就有很堅定的外交關係。美國白宮方面也說兩人會談氣氛融洽。

據傳杜特蒂將在東協峰會期間，針對南海問題詢問中國總理李克強，確認中方船隻是否正在黃岩島填海造島。雖然杜特蒂曾表示，不希望在東協峰會上強調南海問題以免激怒中國，但菲律賓國防部昨天公布衛星照片，發現在中國在南海黃岩島造陸，顯見菲律賓在外交上的精心策劃。

杜特蒂與歐巴馬在寮國東南亞國協峰會晚宴入位時，進行約2分鐘的非正式短暫會談，兩人還握了手。（路透）

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