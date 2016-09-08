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美大學民調：希拉蕊勝川普2個百分點

2016-09-08  04:12

〔中央社〕美國喬治華盛頓大學今天公布，8月28日至9月1日的美國總統大選民調，希拉蕊僅領先川普2個百分點，兩人的「顧人怨指數」都過半。

喬治華盛頓大學（George Washington University）公布8月28日至9月1日間，向全美1000名已登記並可能投票的選民所做的民調顯示，民主黨總統候選人希拉蕊的支持度為42%，領先共和黨川普（Donald Trump）的40%，希拉蕊以2個百分點小幅領先。

自由黨的強生（Gary Johnson）及綠黨的史坦（Jill Stein），支持度分別為11%與3%。

這項調查的誤差範圍為3.1個百分點，希拉蕊的領先優勢在誤差範圍內。

調查還指出，喜歡希拉蕊的受訪者為43%，但討厭者為56%。川普的情況更糟些，喜好與厭惡者分別為38%與58%。兩人的顧人怨指數過半，顯示多數美國選民得在兩位不喜歡的候選人中抉擇。

川普的民調數字在勞工節長假期間提升，有線電視新聞網（CNN）6日公布的民調則顯示，川普領先希拉蕊2個百分點，也在誤差範圍內。

距離美國總統大選只剩2個月，兩黨都在衝刺，並為26日舉行的首場電視辯論做準備。

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