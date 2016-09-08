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「到倫敦小心黑人」 中國航空雜誌惹議

2016-09-08  01:16

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據BBC報導，中國國際航空（Air China）發行的航空雜誌《中國之翼》引發爭議，因為書中內文提到，到倫敦旅行要小心黑人、印度人和巴基斯坦人。為此，一名英國議員已致信中國駐英大使館，請求道歉。

《中國之翼》雜誌上以中、英文寫道：「到倫敦旅行很安全，但有些印巴聚集區和黑人聚集區相當混亂。夜晚最後不要單獨出行，女士應該盡量結伴而行。」

這段言論引起英國下議院議員夏爾瑪（Virendra Sharma）的不滿。他表示，這令人相當驚訝，時至今日竟還有人寫出這種帶有種族歧視的陳述。

夏爾瑪是印裔英國人，所屬的倫敦選區伊靈紹索爾（Ealing Southall ）住有大量印度人口。夏爾瑪指出，他已要求將該雜誌從通路中下架。

另外，夏爾瑪也邀請中國國際航空的代表，前來參觀他的選區，察看是否真的危險。不過，中國國際航空仍未對雜誌的相關事宜做出評論。

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  • 中國國際航空發行的航空雜誌《中國之翼》引發爭議，因為書中內文提到，到倫敦旅行要小心黑人、印度人和巴基斯坦人。（圖擷自HAZE FAN, CNBC）

    中國國際航空發行的航空雜誌《中國之翼》引發爭議，因為書中內文提到，到倫敦旅行要小心黑人、印度人和巴基斯坦人。（圖擷自HAZE FAN, CNBC）

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