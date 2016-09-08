川普8月募得約9000萬美元競選經費

2016-09-08 00:38

〔中央社〕福斯新聞頻道（FoxNews）今天報導，共和黨總統候選人川普8月間募得大約9000萬美元競選經費。

報導中並未列出這位紐約地產大亨的募款明細，但他昨天在政見會中說，他8月間為自己的競選活動捐出了大筆款項。