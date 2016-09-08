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言行粗鄙率直 杜特蒂獲菲人空前支持

2016-09-08  00:22

〔中央社〕儘管滿口粗話、引起國際公憤並公開與美國總統歐巴馬爭吵，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）仍是菲國最受歡迎的政治人物。

法新社報導，杜特蒂6年總統任期進入第3個月，菲國的貧民區已因殘忍反毒行動而陷入血腥，警方和神秘殺手擊斃了將近3000人。

但71歲的杜特蒂仍因獲得空前的高支持度而得意洋洋，言詞辛辣且脾氣火爆的他對自己一再引起爭議，不以為意，包括無端以粗鄙言詞攻擊聯合國與歐巴馬。

批評者指杜特蒂正逐漸成為獨裁者，但菲國1600萬選民今年稍早將曾任檢察官的杜特蒂選為總統，使他大獲全勝，因為在這個吵鬧而貪污風行的民主國家，人民普遍厭惡傳統政客。

政治學家康崔拉斯（Antonio Contreras）指出：「他可能說出了一般人不敢說或羞於啟齒的話。」

任職馬尼拉智庫「政治與選舉改革研究所」（Institute for Political and Electoral Reform）的帕雷諾（Earl Parreno）說：「這很難解釋，事關男子氣概。」他解釋，選民寄望杜特蒂有一番作為以改變人民的生活。

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