丹麥為追稅 砸4200萬買巴拿馬文件

2016-09-08 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕今年4月流出「巴拿馬文件」揭露全球名流透過離岸公司避稅，引起一連串風波，丹麥當局為追稅，將砸最多約900萬丹麥克朗（約4200萬台幣）購買「巴拿馬文件」，調查可能涉及避稅的500至600名丹麥人。

《美聯社》、《衛報》報導，丹麥稅務部長勞瑞珍（Karsten Lauritzen）7日表示，一名匿名人士今年夏天交給丹麥政府一部分的「巴拿馬文件」，經審查後也驗證該文件的真實性，於是在檯面下開始爭取議會、政黨支持該交易。

勞瑞珍表示，我們必須採取必要措施追查避稅者，「因此我們認為，明智的做法是買下這份文件」。他補充，國會179席議員都支持購買文件。

勞瑞珍並未透露確切的交易數字，僅說價格位於100萬至900萬丹麥克朗（約471萬至4200萬台幣）。