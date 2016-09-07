攝影師拍到「上帝之眼」 引發網友熱議
2016-09-07 23:37
一名業餘攝影師日前至哈薩克首都阿斯塔納進行拍攝時，意外拍到相當特殊的雲景照，像極人類的眼睛。（圖擷取自《每日郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕一名業餘的攝影師日前在哈薩克拍照，意外拍攝到「上帝之眼」，引發網友熱議。
根據《每日郵報》報導，一名業餘攝影師日前至哈薩克首都阿斯塔納（Astana）進行拍攝時，意外拍到相當特殊的雲景照，照片的雲景像極人類的眼睛，彷彿一顆巨大的眼睛正在俯瞰大地。該名攝影師表示，當下並沒有注意到雲景，幾天後才意識到它像極了眼睛。
攝影師將照片分享至社交網站後，立即引發網友熱烈討論，網友紛紛稱為「上帝之眼」，不過有網友指出，「這只不過是水蒸氣和光影組成的幻覺」，另有網友表示，「我們的祖先看到此景，一定會認為是某種預兆」等。
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