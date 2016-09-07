客人點比目魚加女侍？ 美知名餐廳挨告

2016-09-07 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約知名高級餐廳Le Cirque，一客比目魚要價70美元（約新台幣2229元），但該餐廳今（7）日遭兩名前女侍控訴，她們表示餐廳的經理不但不斷向她們性騷擾，還要她們提供有錢的顧客陪睡的服務。

根據《紐約時報》（New York Post）報導其中一名女侍瑪蒂妲（Matilda Nikesahani）表示，Le Cirque的經理亞歷山卓（Alessandro Giardiello）不時邀他出去喝酒，甚至逼迫她與顧客約會；另外一名女調酒師娜塔拉（Natella Salamone）則表示，曾聽到亞歷山卓跟顧客討論瑪蒂妲的身材，而且每當亞歷山卓與她們談話時，都會趁勢撫摸她們的手或肩膀。

在瑪蒂妲與娜塔拉拒絕了該亞歷山卓後，亞歷山卓更不斷要瑪蒂妲與一名有錢顧客出去約會，儘管瑪蒂妲表示並不想陪睡，而且向老闆馬可（Marco Maccioni）抱怨此事，然而老闆卻不幫助瑪蒂妲，反而要自己的老婆打電話責罵瑪蒂妲「行為下流」。

兩人表示Le Cirque的工作環境充滿了性暗示，對女性不太友善，她們已經拒絕了10000美元的和解金，並且辭職，她們的律師也表示即使是知名餐廳如Le Cirque也不可以凌駕於法律之上，更該為這樣充滿性暗示的工作環境負責。